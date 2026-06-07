الصحة: الغارة على السكسكية صباح امس أدت إلى شهيدتين و22 جريحا

الوكالة الوطنية: سقوط جريحين نُقلا إلى مستشفى حيرام للعلاج جراء غارة على الشهابية - صور

الوكالة الوطنية: سقوط جريحين نُقلا إلى مستشفى حيرام للعلاج جراء غارة على الشهابية - صور

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في راموت نفتالي ويفتاح بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ