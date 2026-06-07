آمال شحادة: عملية إطلاق النار في إسرائيل في 3 مناطق والمعلومات الأولية تشير إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 5 على الأقل أحد منفذي إطلاق النار قُتل ويجري التحقق مما إذا كان قد شاركه آخرون وقد أُطلقت صفارات الإنذار في المنطقة تحسبًا لخطر عمليات تسلل

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