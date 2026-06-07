غارة تستهدف كفررمان واخرى كفرتبنيت

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الراعي من حريصا: نسلّم أوطاننا وشعوبنا إلى قلب يسوع وقلب مريم خصوصاً أن قلوبنا تعتصر دماً على مَن يسقطون من ضحايا خصوصاً ضحايا الجيش اللبناني