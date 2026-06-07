اغار الطيران المسير على بلدة جويا

نتنياهو: لن نسمح لحزب الله باستهداف أراضينا وتجمعاتنا وسنتصرّف وفقاً لذلك

نتنياهو: لن نسمح لحزب الله باستهداف أراضينا وتجمعاتنا وسنتصرّف وفقاً لذلك

الخارجية الإيرانية: وزير داخلية باكستان سلم عراقجي في طهران رسالة من رئيس وزراء باكستان إلى المرشد الايراني