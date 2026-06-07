بيان لنتنياهو وكاتس: وجهنا بشن غارات على مقار لحزب الله في الضاحية

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: بتوجيه استخباري هاجم سلاح الجو هدفا ثمينا في الضاحية الجنوبية

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: بتوجيه استخباري هاجم سلاح الجو هدفا ثمينا في الضاحية الجنوبية

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يهاجم في هذه الاثناء بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية