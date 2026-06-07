أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي هاجم ظهر اليوم بشكل دقيق مقرًّا تابعًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقال عبر إكس: "كان المقر المستهدف يُستخدم من قبل عناصر حزب الله لدفع بمخططات ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان. وجاءت الغارة بعد أن أطلق حزب الله في وقت سابق من اليوم الأحد قذائف صاروخية باتجاه مواطني إسرائيل".



وأضاف: "لن يسمح الجيش الإسرائيلي باستهداف السكان والبلدات داخل اسرائيل وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".