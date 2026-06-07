الجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال إطلاق نيران باتجاه أراضينا خلال الساعات المقبلة عقب الغارة على بيروت

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل فترة وجيزة

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل فترة وجيزة

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على منطقة المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى سقوط شهيدين و20 جريحا من بينهم 4 أطفال و4 سيدات