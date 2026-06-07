الحرس الثوري الإيراني: على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على لبنان وإذا وسعها أو رد على تحركات إيران فسوف يواجه "ضربات ساحقة ومؤسفة"

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