الجيش الإسرائيليّ: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد

القناة 13 الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيليّ قصف 20 هدفًا في إيران

القناة 13 الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيليّ قصف 20 هدفًا في إيران

يسرائيل هيوم: عشرة صواريخ أُطلقت من إيران في الدفعة الأخيرة وجري اعتراضها