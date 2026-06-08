القناة 13 الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيليّ يشن هجومًا الآن في إيران

وسائل إعلام إيرانية: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة

وسائل إعلام إيرانية: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة

المتحدث العسكريّ باسم أنصار الله: حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر ونعتبر تحركاتها هدفًا لقواتنا