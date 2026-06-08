الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكسيوس عن مسؤول أميركي: مكالمة ترامب ونتنياهو كانت مهذبة لكن نتنياهو قاوم طلب ترمب بعدم الرد على إيران

خبر عاجل
2026-06-08 | 07:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
أكسيوس عن مسؤول أميركي: مكالمة ترامب ونتنياهو كانت مهذبة لكن نتنياهو قاوم طلب ترمب بعدم الرد على إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
أكسيوس عن مسؤول أميركي: مكالمة ترامب ونتنياهو كانت مهذبة لكن نتنياهو قاوم طلب ترمب بعدم الرد على إيران

خبر عاجل

مسؤول

أميركي:

مكالمة

ترامب

ونتنياهو

مهذبة

نتنياهو

إيران

LBCI التالي
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة رشاف جنوبي لبنان
أكسيوس عن مسؤول أميركي: واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية على إيران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:29

وكالة إرنا عن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: نتبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة عبر باكستان للتوصل إلى نص نهائي

LBCI
آخر الأخبار
17:17

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي مجددا في بلدات عدة في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة

LBCI
آخر الأخبار
17:17

يسرائيل هيوم: اعتراض المسيرة التي أطلقت باتجاه مدينة إيلات

LBCI
آخر الأخبار
17:09

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات جنوب إسرائيل خشية تسلل مسيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:42

حزب الله: استهدفنا جرّافة عسكرية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعيّة

LBCI
خبر عاجل
14:19

قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: حزام أمني جديد للمقاومة من هرمز إلى باب المندب ومن مياه الخليج إلى البحر الأحمر

LBCI
خبر عاجل
14:18

قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: التحرك من اليمن يدل على حكمة جبهة المقاومة وستنضم فصائل أخرى إذا اقتضى الأمر

LBCI
خبر عاجل
14:06

وول ستريت جورنال عن مصادر: ترمب طلب من نتنياهو قبل الهجوم على ايران إبقاء أي رد انتقامي محدودا لا يسمح بتصعيد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-01-13

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

تصعيد إسرائيلي–إيراني: اتصالات ترامب–نتنياهو تفتح باب تهدئة محدود… واستمرار العمليات جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-06

فريد البستاني دعا إلى إعلان حالة طوارئ مالية ومصرفية: كفى تحميل المواطن ثمن الانهيار

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-05

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة زبدين قضاء النبطية أدت إلى 5 شهداء بينهم سيدة ومسعف في "جمعية الرسالة" إضافةً إلى جريحين أحدهما مسعف في "كشافة الرسالة"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

كفرجرة ودعت الرائد الشهيد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الحوثيون يدخلون ... فهل فُتحت ورقة باب المندب؟

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الرئيس عون لـCNN: الوقت حان لتغليب قوة المنطق على منطق القوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

تصعيد إسرائيلي–إيراني: اتصالات ترامب–نتنياهو تفتح باب تهدئة محدود… واستمرار العمليات جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

لبنان ساحة المعادلات الإقليمية والرسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

رسائل إيرانية بشأن لبنان: الضاحية وصور والنبطية خطوط حمراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

هل يمهّد الضغط الأميركي لوقف شامل للنار في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

السفير الأميركي يبلغ بيروت: وقف إطلاق النار شامل ومشروط بانسحاب مسلحي حزب الله جنوب الليطاني

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 08-06-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:50

فقدت وعيها في الأشرفية ونقلت إلى مستشفى أوتيل ديو... وقوى الأمن تعمّم أوصافها

LBCI
أخبار لبنان
10:59

رئاسة مجلس الوزراء: هذا الفيديو مُزيّف ولا يمتّ إلى الواقع بصلة

LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٨-٦-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
04:56

السفير الأميركيّ ميشال عيسى بعد لقائه الرئيس عون: الولايات المتحدة تولي الملف اللبنانيّ أهمية كبرى والرئيس ترامب يتحدث دائمًا عن لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:37

كرامي أوضحت أسباب عدم حضورها اجتماع لجنة التربية لعرض خطة تأمين مراكز الامتحانات: كنت موجودة في السعودية ولم يسمح لممثلي الوزارة بالحضور

LBCI
أخبار لبنان
07:35

قماطي لفرانس برس: لا يوجد تواصل مباشر مع ترامب

LBCI
خبر عاجل
23:45

وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيليّ: سلاح الجو شن غارات على أهداف عسكرية في وسط إيران وغربها شملت أنظمة دفاع جويّ وأسلحة

LBCI
خبر عاجل
11:26

أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان زقوق المفدي: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More