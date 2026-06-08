القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول كبير: إذا استمرت هجمات حزب الله على إسرائيل فسنهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت

غارة إسرائيلية على محيط بلدة دير قانون رأس العين في قضاء صور جنوبي لبنان

غارة إسرائيلية على محيط بلدة دير قانون رأس العين في قضاء صور جنوبي لبنان

القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول كبير: إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب