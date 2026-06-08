الطيران الاسرائيلي استهدف بلدة السماعية قضاء صور

وكالة تسنيم: إلغاء الرحلات الجوية الإيرانية من وإلى مطارات إيران حتى إشعار آخر

وكالة تسنيم: إلغاء الرحلات الجوية الإيرانية من وإلى مطارات إيران حتى إشعار آخر

"نيويورك تايمز" عن مسؤوليين إسرائيليين: تعليمات من نتنياهو للجيش بوقف الاستعدادات لتنفيذ هجوم آخر على إيران اليوم