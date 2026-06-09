قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الشعيتية في قضاء صور جنوبي لبنان

القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية

القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: ندرك أن لا ضمانات كاملة في ظل الظروف الأمنية لكن قدر الإمكان وبالتنسيق مع الدولة والأجهزة الأمنية من الأفضل أن يجري كل طالب الامتحانات للحصول على شهادته بعيدًا من الشعبوية