القيادة المركزية الأميركية: هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر

مسؤول أميركي للجزيرة: قواتنا تواصل شن ضربات ضد إيران دفاعا عن النفس والعملية ما تزال مستمرة

مسؤول أميركي للجزيرة: قواتنا تواصل شن ضربات ضد إيران دفاعا عن النفس والعملية ما تزال مستمرة

القيادة المركزية الأميركية: بدأنا شن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران وهذه الضربات هي رد على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي