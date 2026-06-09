ترامب لـ "إيه بي سي": نرد في هذه الأثناء على إيران ومن المهم جدا هذا الرد فقد أسقطوا مروحية وأعتقد أن هذا الرد يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية وهذا ما نفعله الآن

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