وكالة تسنيم: لا صحة لوقوع انفجارات في جزيرتي كيش وقشم والأصوات التي سمعت تعود لاشتباك في المياه الخليجية

وكالة تسنيم: دوي 4 انفجارات في سيريك جنوبي إيران وتفعيل الدفاعات في عسلويه

وكالة تسنيم: دوي 4 انفجارات في سيريك جنوبي إيران وتفعيل الدفاعات في عسلويه

السفارة الأميركية في بغداد: قد تحدث اضطرابات في السفر أو إغلاقات للمجال الجوي بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق نظرا للتطورات