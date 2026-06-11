غوتيريش: على الأطراف العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسيّ

غوتيريش: أؤيد تمامًا حق الحكومة اللبنانية في الامتلاك الحصريّ للسلاح

غوتيريش: أؤيد تمامًا حق الحكومة اللبنانية في الامتلاك الحصريّ للسلاح

الرئيس عون لرويترز: لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا