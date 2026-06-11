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o
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o
متن
23
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غوتيريش: على الأطراف العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسيّ
خبر عاجل
2026-06-11 | 10:32
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غوتيريش: على الأطراف العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسيّ
خبر عاجل
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