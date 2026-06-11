مصادر سي.إن.إن: إغلاق مبنى البنتاغون وفرق المواد الخطرة تتعامل مع واقعة تتعلق بمواد خطرة وإجلاء أشخاص من عدة طوابق

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