مصادر "الحدث": الجيش الإسرائيلي على بعد 3 كلم من مدينة النبطية

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سلام لصحيفة "التايمز" البريطانية: إيران رفضت اتفاق وقف إطلاق النار لأنها أرادت أن تقول للعالم إن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا ونحن من نقرر نيابة عن لبنان بل نحن وحدنا أصحاب القرار النهائي