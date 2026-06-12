سلام لصحيفة "التايمز" البريطانية: الرفض الإيراني للاتفاق والذي جاء قبل أن يعلن حزب الله موقفه الرسمي منه يعكس بوضوح حجم النفوذ الإيراني العميق داخل الحزب ويظهر مدى التبعية الكاملة لإيران

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سلام لصحيفة "التايمز" البريطانية عن العلاقة بين "حزب الله" وإيران: الأمور كانت مختلفة تماما في عهد السيد نصر الله فقد كان جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار