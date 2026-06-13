أدرعي يوجّه انذارا عاجلا الى سكان 4 بلدات جنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: غسانية, الزرارية, مزرعة كوثرية الرز, صير الغربية
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/p9QhUrIFvq
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 13, 2026
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: غسانية, الزرارية, مزرعة كوثرية الرز, صير الغربية
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء… pic.twitter.com/p9QhUrIFvq