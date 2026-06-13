أدرعي يوجّه انذارا عاجلا الى سكان 4 بلدات جنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: غسانية، الزرارية، مزرعة كوثرية الرز، صير الغربية.



وقال عبر "إكس": "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة. حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني. وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".