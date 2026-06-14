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سموتريتش: لإسقاط مبان في الضاحية في بيروت اليوم ردًا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال
خبر عاجل
2026-06-14 | 02:42
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سموتريتش: لإسقاط مبان في الضاحية في بيروت اليوم ردًا على إطلاق المسيرات نحو بلدات الشمال
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الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان اركي, بنعفول, جباع, جرنايا, حومين التحتا, حومين الفوقا, كفر بيت, كفر ملكي, كفر فيلا, كفر شلال, عين بوسوار, عزة (النبطية), عين قانا, عرب الجل, صربا (النبطية), رومین: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات
خبر عاجل
03:29
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان اركي, بنعفول, جباع, جرنايا, حومين التحتا, حومين الفوقا, كفر بيت, كفر ملكي, كفر فيلا, كفر شلال, عين بوسوار, عزة (النبطية), عين قانا, عرب الجل, صربا (النبطية), رومین: لإخلاء منازلكم فورًا والابتعاد عن القرى والبلدات
0
خبر عاجل
03:27
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان الزرارية وكفر بدا والخرايب وأنصار (النبطية) وارزي وبريقع ومزرعة بصافور (النبطية) ومزرعة اليهودية ومزرعة الواسطة ومزرعة جمجم ومزرعة كوثرية الرز ومطرية الشومر وكفر صير: لإخلاء منازلكم والانتقال إلى شمال نهر الزهران
خبر عاجل
03:27
الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان الزرارية وكفر بدا والخرايب وأنصار (النبطية) وارزي وبريقع ومزرعة بصافور (النبطية) ومزرعة اليهودية ومزرعة الواسطة ومزرعة جمجم ومزرعة كوثرية الرز ومطرية الشومر وكفر صير: لإخلاء منازلكم والانتقال إلى شمال نهر الزهران
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خبر عاجل
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