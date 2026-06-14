مصدر لرويترز: مفاوضون قطريون توجهوا إلى طِهران في إطار الجهود المبذولة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب

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الجيش الإسرائيليّ يوجّه إنذارًا إلى سكان الزرارية وكفر بدا والخرايب وأنصار (النبطية) وارزي وبريقع ومزرعة بصافور (النبطية) ومزرعة اليهودية ومزرعة الواسطة ومزرعة جمجم ومزرعة كوثرية الرز ومطرية الشومر وكفر صير: لإخلاء منازلكم والانتقال إلى شمال نهر الزهران