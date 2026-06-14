مركز طوارئ الصحة: 3 شهداء من بينهم سيدتان و16 جريحا من بينهم 4 سيدات في الغارة الإسرائيلية على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت

مراسل أكسيوس عن ترامب: لماذا كان على نتنياهو أن يشن هجوماً بحق الجحيم؟ لقد كنت غاضباً جداً وأبلغته بذلك وهو يفتقر إلى حسن التقدير تماماً

مراسل أكسيوس عن ترامب: لماذا كان على نتنياهو أن يشن هجوماً بحق الجحيم؟ لقد كنت غاضباً جداً وأبلغته بذلك وهو يفتقر إلى حسن التقدير تماماً

ترامب: ينبغي لإسرائيل عدم شن هجمات أخرى على أي مكان في لبنان أو من أي طرف آخر مثل حزب الله على إسرائيل