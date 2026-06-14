ترامب لفوكس نيوز: أعتقد أن الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3

مراسل أكسيوس عن ترامب: لماذا كان على نتنياهو أن يشن هجوماً بحق الجحيم؟ لقد كنت غاضباً جداً وأبلغته بذلك وهو يفتقر إلى حسن التقدير تماماً

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