سلام: كما عملت الحكومة على حشد كل الطاقات في الأشهر الماضية للاستجابة لأزمة النزوح وإذ نتطلع إلى ان يتمكن أهلنا من العودة الآمنة والكريمة بأسرع وقت إلى مدنهم وقراهم فإننا سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات اعادة الإعمار

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فانس لشبكة "سي.إن.بي.سي": نأمل أن يتم نشر نص الاتفاق مع إيران هذا الأسبوع وهناك التزام طويل الأمد يضمن ألا تطور إيران أو تحصل على سلاح نووي أبدا وهذا الاتفاق يحرم إيران من الأموال اللازمة لإعادة بناء برنامجها النووي