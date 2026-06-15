سلام: التمهل بقرار الامتحانات وتأجيل موعد الدورة الأولى وإبقاء خيار الإفادات قائماً

ذكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه تابع مصير امتحانات البكالوريا طوال الأيام الماضية مع الوزيرة كرامي، وذلك بعد تزايد الاجتهادات والشائعات.وأكد أنه "من واجبنا حماية مستوى التعليم في لبنان وصون حق الطلاب في أن تُتوَّج جهودهم بالحصول على الشهادة الرسمية".وقال سلام إنه "من واجبنا أيضاً ضمان أمنهم وسلامتهم وعدم تعريضهم لأي أخطار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".وأضاف أنه "علينا تأمين شروط تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للامتحانات إلى أقصى حد ممكن".وأعلن أنه يرى أن "التمهل في اتخاذ أي قرار نهائي بشأن هذه الامتحانات ريثما يتبين لنا إن كان إعلان وقف إطلاق النار سيُطبَّق فعلاً".وأوضح الرئيس سلام أنه "في مطلق الأحوال، بات يقتضي تأجيل الموعد الذي كان محدداً للدورة الأولى من هذه الامتحانات في الأول من الشهر المقبل، لكي يتمكن الجميع من التحضير لها كما يجب في حال اتُّخذ القرار بالإبقاء عليها".وأكد أنه "تبقى إمكانية منح الطلاب إفادات من مدارسهم خياراً قائماً".