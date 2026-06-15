إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدراجة النارية التي استهدفت في قرية حاريص جنوبي لبنان كانت تقترب من القوات الإسرائيلية

وكالة الأنباء الرسمية عن الشركة السورية للاتصالات: الكابل البحري الدولي الواصل بين طرطوس والإسكندرية تعرض "لعمل تخريبي" قرب ساحل طرطوس

وكالة الأنباء الرسمية عن الشركة السورية للاتصالات: الكابل البحري الدولي الواصل بين طرطوس والإسكندرية تعرض "لعمل تخريبي" قرب ساحل طرطوس

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن