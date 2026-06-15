مسؤول أميركي كبير لرويترز: ترامب وفانس وقعا مذكرة تفاهم وكذلك فعل رئيس البرلمان الإيراني

مسؤول أميركي كبير لرويترز: الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن إيران

مسؤول أميركي كبير لرويترز: الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأميركي عن إيران

وزير خارجية إيران: من المرجح أن يعقد اجتماع بين رؤساء فرق التفاوض يوم الجمعة في سويسرا