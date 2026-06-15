مسؤول أميركي كبير لرويترز: ما نفهمه هو أن رئيس البرلمان الإيراني قاليباف مخوّل من قبل الزعيم الأعلى للتوقيع والتفاوض

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مسؤول أميركي كبير لرويترز: انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا لإتمام الاتفاق مع إيران وسيكون لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب الله