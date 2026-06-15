القناة ١٢ الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية أوصت القيادة السياسية بأنه من الصواب التوصل لاتفاق مع الحكومة اللبنانية

القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: نائب الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان

القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: نائب الرئيس الأميركي طلب من نتنياهو تقليص الوجود الإسرائيلي في لبنان

القناة ١٣ عن مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من لبنان لكن بدءا من الآن ستخضع كل عملية عسكرية للمراجعة