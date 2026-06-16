ترامب: الشرع يقوم بامور مذهلة وهو لا يحب حزب الله ولستم مضطرين إلى هدم مبنى سكني بأكمله في كل مرة تبحثون فيها عن شخص ما وإذا كانت إسرائيل لا تستطيع إنجاز المهمة من دون قتل الجميع، فالشرع قادر على إنجازها

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك