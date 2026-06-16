مقر خاتم الأنبياء الإيرانيّ: إذا لم يوقف الجيش الإسرائيليّ اعتداءاته جنوب لبنان فعليه أن ينتظر منا ردًا قاسيًا

وزير الخارجية الإيرانيّ: المفاوضات مع أميركا ستبدأ في يوم توقيع مذكرة التفاهم وبعد المرحلة الأولى ستستمر المفاوضات 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائيّ يشمل المسألة النووية ورفع العقوبات

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