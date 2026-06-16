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مقر خاتم الأنبياء الإيرانيّ: إذا لم يوقف الجيش الإسرائيليّ اعتداءاته جنوب لبنان فعليه أن ينتظر منا ردًا قاسيًا

خبر عاجل
2026-06-16 | 14:41
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مقر خاتم الأنبياء الإيرانيّ: إذا لم يوقف الجيش الإسرائيليّ اعتداءاته جنوب لبنان فعليه أن ينتظر منا ردًا قاسيًا
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مقر خاتم الأنبياء الإيرانيّ: إذا لم يوقف الجيش الإسرائيليّ اعتداءاته جنوب لبنان فعليه أن ينتظر منا ردًا قاسيًا

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