ترامب خلال قمة مجموعة السبع: التقرير الذي تحدث عن صندوق بقيمة 300 مليار دولار ضمن الاتفاق مع إيران غير صحيح وأمريكا لا تستثمر فيه

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