رويترز نقلا عن ترامب: تحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله

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مصادر متابعة لمفاوضات واشنطن: وزارة الخارجية الأميركية تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل لمناقشته وإقراره في الجولة المقبلة من المفاوضات