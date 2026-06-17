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فانس لسي بي إس: الجانب الباكستانيّ طلب منّا عدم نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم لبعض الوقت

خبر عاجل
2026-06-17 | 09:10
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فانس لسي بي إس: الجانب الباكستانيّ طلب منّا عدم نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم لبعض الوقت
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فانس لسي بي إس: الجانب الباكستانيّ طلب منّا عدم نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم لبعض الوقت

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