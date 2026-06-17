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بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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فانس لسي بي إس: الجانب الباكستانيّ طلب منّا عدم نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم لبعض الوقت
خبر عاجل
2026-06-17 | 09:10
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فانس لسي بي إس: الجانب الباكستانيّ طلب منّا عدم نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم لبعض الوقت
خبر عاجل
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معلومات للـLBCI: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستبدأ في 23 من الشهر الحالي بدلًا من 22 الحالي وتستمر حتى 25 الحالي وسبب التأجيل هو أن رحلة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاغابي ستصل في 22 الحالي
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