فانس لسي بي إس: الجانب الباكستانيّ طلب منّا عدم نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم لبعض الوقت

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معلومات للـLBCI: المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستبدأ في 23 من الشهر الحالي بدلًا من 22 الحالي وتستمر حتى 25 الحالي وسبب التأجيل هو أن رحلة السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاغابي ستصل في 22 الحالي