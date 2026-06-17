قاسم: ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار والمناقشة الهادئة والاتفاق في ما بيننا ونحن حاضرون للتعاون وقد أثبتنا ذلك وسهّلنا عمل الجيش اللبناني في الانتشار في الجنوب

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