مسؤول بالبيت الأبيض: على إيران ضبط تحركات حزب الله وأي هجوم من الحزب سيقابله رد إسرائيلي مباشر

يسرائيل هيوم عن مصادر: إسرائيل ترغب بتسريع الاتصال مع لبنان والتوصل لاتفاق قبل توصل واشنطن وطهران لاتفاق كامل

يسرائيل هيوم عن مصادر: إسرائيل ترغب بتسريع الاتصال مع لبنان والتوصل لاتفاق قبل توصل واشنطن وطهران لاتفاق كامل

مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة O+ وبلاكيت من أي فئة في مستشفى أوتيل ديو للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 71515121