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أكسيوس عن مستشار لنتنياهو: إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم

خبر عاجل
2026-06-17 | 23:55
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أكسيوس عن مستشار لنتنياهو: إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم
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أكسيوس عن مستشار لنتنياهو: إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم

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