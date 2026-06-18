الحكومة السويسرية: الخطة القائمة حاليًا هي اجتماع أميركا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية الجمعة لإجراء مفاوضات أولية في شأن تنفيذ اتفاق السلام

تراجع أسعار النفط بأكثر من 3% بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

تراجع أسعار النفط بأكثر من 3% بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

فوكس نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض: التوقيع الرسميّ الذي كان مقررًا في جنيف ألغي بعد التوقيع في فرساي