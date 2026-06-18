هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل

ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء

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