وزيرة التنمية البريطانية خلال زيارة للبنان تقول إنه يجب على القوات الإسرائيلية الانسحاب من الجنوب للسماح للنازحين بالعودة

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معلومات للـLBCI: بناء على كتاب من الانتربول تم التحقيق مع ر.ط للإشتباه بإستيراده معدات تستعمل لتصنيع مسيرات لحزب الله وتوقيفه واحالته الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي اشار بتوقيفه واحاله موقوفا الى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة ابو علوان