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هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلّمها الجيش اللبناني

خبر عاجل
2026-06-20 | 03:33
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هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلّمها الجيش اللبناني
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هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات لبنان وإسرائيل المقبلة ستحدد مناطق تجريبية جنوبي لبنان سيتسلّمها الجيش اللبناني

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