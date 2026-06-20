وصول رئيس الحكومة الى مرفأ بيروت وسبقه السفير السعودي

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سلام: نقف اليوم في مرفأ بيروت لنشهد لحظةً انتظرها لبنان طويلًا وهي انطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية