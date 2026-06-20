السفير السعودي فهد الدوسري: قرار المملكة استئناف الصادرات اللبنانيّة يؤكّد دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته ورفاهيّة شعبه وعدم استخدامه كمنصّة للإضرار بأشقّائه

سلام: لبنان يعتز بعمق علاقاته التاريخية مع السعودية ويثمن عاليا الدور الذي اضطلعت به قيادتها على مدى عقود في دعم لبنان واستقراره ومؤسساته

سلام: لبنان يعتز بعمق علاقاته التاريخية مع السعودية ويثمن عاليا الدور الذي اضطلعت به قيادتها على مدى عقود في دعم لبنان واستقراره ومؤسساته

سلام: لن نسمح ابدا بعد اليوم ان يعود لبنان منطلقًا لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب بل سيكون شريكًا في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم