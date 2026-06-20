عمليات طوارئ الصحة: 7 شهداء و13 جريحا بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت

تجدد الغارات الإسرائيلية على شوكين وميفدون والنبطية الفوقا

تجدد الغارات الإسرائيلية على شوكين وميفدون والنبطية الفوقا

مصادر "الحدث": وفد إيران هدد بالانسحاب من المفاوضات إذا واصلت إسرائيل هجماتها في لبنان