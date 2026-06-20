الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قوى الأمن: تدابير سير مواكبة لأعمال تزفيت في شارع عمر بن خطاب - بيروت وصيانة جسر جل الديب الحديدي للمشاة

خبر عاجل
2026-06-20 | 10:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
قوى الأمن: تدابير سير مواكبة لأعمال تزفيت في شارع عمر بن خطاب - بيروت وصيانة جسر جل الديب الحديدي للمشاة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
قوى الأمن: تدابير سير مواكبة لأعمال تزفيت في شارع عمر بن خطاب - بيروت وصيانة جسر جل الديب الحديدي للمشاة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدّة ستقوم باستكمال أعمال تزفيت في شارع عمر بن خطاب / بيروت، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم 20-6-2026 وحتى الانتهاء. علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع مرور السير في المكان.

وأفادت بأنه اعتبارًا من الساعة 6,00 من تاريخ 21-6-2026، ستقوم بلدية جل الديب – بقنايا باستكمال صيانة جسر جل الديب الحديدي للمشاة، مع تثبيت لوحات إعلانية على المسلكين الشرقي والغربي، بناءً على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل، مما سيؤدّي إلى إقفال بعض المسارب لبعض الوقت، وستقوم مفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي بتأمين حركة المرور.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة السير.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

قوى الأمن

تدابير سير

تزفيت

بيروت

صيانة

جسر

جل الديب

LBCI التالي
الخارجية الإيرانية: وفد إيران توجه لسويسرا لمتابعة تنفيذ الطرف المقابل لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل لاتفاق نهائي
فانس: المشكلة الأساسية التي يواجهها هؤلاء المسيحيون أو السبب الذي يجعلهم يتعرضون لمثل هذا العنف هو وجود حزب الله ففي بعض الأحيان يطلق النار على الإسرائيليين ومن الطبيعي أن يردّ الإسرائيليون دفاعًا عن النفس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-05-07

تدابير سير وتحويلات مرورية في سليم سلام بسبب أعمال تزفيت حتى 11 أيار

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-03

تدابير سير لمدة 10 أيام في كسروان بسبب أعمال صيانة الحُفَر

LBCI
خبر عاجل
2026-04-08

معلومات LBCI: شعبة المعلومات أوقفت الأشخاص الثلاثة الذين أطلقوا النار في جل الديب

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-23

تدابير سير بتاريخي 24 و25 بسبب أعمال صيانة الحفر على امتداد الأوتوستراد من الدورة وصولاً إلى شكا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:36

فانس: نأمل أن نحرز تقدما في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
خبر عاجل
16:35

فانس خلال توجهه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول إيران: لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين

LBCI
خبر عاجل
14:49

العلاقات الإعلامية بحزب الله لـ"الجزيرة": ادعاءات إسرائيل بمحاصرة مقاتلينا بمرتفعات علي الطاهر عارية من الصحة وادعاءاتها تسعى لرفع معنويات قواتها بعد فشلها بالتقدم في علي الطاهر

LBCI
خبر عاجل
14:34

القناة ١٣ الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي: رسالة أميركية تطالبنا بعدم التصعيد بلبنان لفسح المجال لمحادثات سويسرا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-04-27

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 29 شخصا على الأقل في ولاية أداماوا النيجيرية

LBCI
خبر عاجل
2026-06-07

هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن قوات الأمن: مقتل أحد منفذَيْ الهجوم والقبض على المشتبه به الثاني

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-23

الجيش السوري لقناة الإخبارية: تعرض إحدى قواعدنا بشمال شرق سوريا لهجوم بصواريخ أُطلقت من العراق

LBCI
اقتصاد
2026-06-15

انخفاض بأسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

سليمان للـLBCI: إيران متمسكة بإبقاء لبنان ساحةً لمواجهتها مع إسرائيل..وإسرائيل تسعى إلى استخدام لبنان لتفجير الاتفاق الأميركي - الإيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لماذا لا يصل منتخب لبنان الى كأس العالم لكرة القدم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

احذروا هذه الشركات… كي لا تخسروا أموالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

خمس وعشرون حاوية باكورة الصادرات اللبنانية الى السعودية بعد رفع الحظر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في كأس العالم... البرازيل تعود إلى سكة الانتصارات وألمانيا تلعب مباراتها الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منى خليل… حين خطفت الحرب حارسة السلاحف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مطعم لبناني صنع ذاكرة في لندن… يواجه اختبار البقاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جنى وغنى... كفيفتان أبصرتا المستقبل من إرادتهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

وقف نار مع وقف التنفيذ... اكثر من ١١١ شهيد منذ فجر الجمعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:57

فانس: أودّ فقط أن أقول لأولئك المسيحيين في لبنان "تمسّكوا بإيمانكم بيسوع المسيح واعلموا أن لديكم الكثير من الأصدقاء الجيدين في حكومة الولايات المتحدة الذين يسعون إلى تعزيز السلام في المنطقة"

LBCI
أخبار لبنان
01:34

حزامٌ ناريّ على النبطية الفوقا وكفرمان وكفرحوز وشوكين خلال أقلّ من 10 دقائق (صور)

LBCI
أخبار لبنان
01:02

تصعيد إسرائيلي عنيف على النبطية: غارات متتالية وشهداء في عربصاليم والدويـر ودير الزهراني

LBCI
حال الطقس
01:21

طقسٌ مشمسٌ إجمالاً مع تشكّل ضبابٍ خفيف..

LBCI
خبر عاجل
13:48

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفرض حاليًا سيطرة عملياتية على تلة علي الطاهر وعشرات من عناصر حزب الله محاصرون داخل المجمّع من دون قدرة على الخروج منه

LBCI
خبر عاجل
10:48

حزب الله: حصيلة انتهاكات وخروقات العدو الإسرائيلي منذ فجر الجمعة تجاوزت الـ300

LBCI
خبر عاجل
10:48

القناة 12 الإسرائيلية: بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس: الجيش الإسرائيلي يوقف إطلاق النار في لبنان لكنه لا ينسحب من المناطق التي سيطر عليها

LBCI
أمن وقضاء
03:54

الجيش: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على لبنان واستشهاد عسكري في الجيش نتيجة استهدافه بغارة معادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More