قوى الأمن: تدابير سير مواكبة لأعمال تزفيت في شارع عمر بن خطاب - بيروت وصيانة جسر جل الديب الحديدي للمشاة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهدّة ستقوم باستكمال أعمال تزفيت في شارع عمر بن خطاب / بيروت، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم 20-6-2026 وحتى الانتهاء. علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع مرور السير في المكان.



وأفادت بأنه اعتبارًا من الساعة 6,00 من تاريخ 21-6-2026، ستقوم بلدية جل الديب – بقنايا باستكمال صيانة جسر جل الديب الحديدي للمشاة، مع تثبيت لوحات إعلانية على المسلكين الشرقي والغربي، بناءً على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل، مما سيؤدّي إلى إقفال بعض المسارب لبعض الوقت، وستقوم مفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي بتأمين حركة المرور.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة السير.