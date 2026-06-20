الخارجية الباكستانية: في إطار متابعة توقيع مذكرة تفاهم إسلام اباد ستُعقد محادثات على المستوى الفني في سويسرا غدا الأحد وسيشارك في المباحثات ممثلون عن أميركا وإيران إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر

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