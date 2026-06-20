القناة ١٣ الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي: رسالة أميركية تطالبنا بعدم التصعيد بلبنان لفسح المجال لمحادثات سويسرا

العلاقات الإعلامية بحزب الله لـ"الجزيرة": ادعاءات إسرائيل بمحاصرة مقاتلينا بمرتفعات علي الطاهر عارية من الصحة وادعاءاتها تسعى لرفع معنويات قواتها بعد فشلها بالتقدم في علي الطاهر

العلاقات الإعلامية بحزب الله لـ"الجزيرة": ادعاءات إسرائيل بمحاصرة مقاتلينا بمرتفعات علي الطاهر عارية من الصحة وادعاءاتها تسعى لرفع معنويات قواتها بعد فشلها بالتقدم في علي الطاهر

القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أميركي هائل على إسرائيل